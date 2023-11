Medikamentenmangel in Neukirchen-Vluyn und Rheurdt Diese Apotheken streiken am 15. November

Rheurdt/Neukirchen-Vluyn · Zurzeit sind bestimmte Antibiotika und Fiebersäfte in Deutschland knapp. Um auf diesen Missstand sowie fehlendes Personal und zu niedrige Honorare hinzuweisen, schließen manche Apotheken für einen Tag. Wer sich in Neukirchen-Vluyn und Rheurdt an dem Protest beteiligt.

08.11.2023 , 12:30 Uhr

So sieht es derzeit in vielen Apotheken aus: Die Medizinschränke sind teilweise leer. Bei vielen Medikamenten gibt es einen Mangel. Foto: dpa/Jens Büttner