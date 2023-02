Personalie in Neukirchen-Vluyn Anne Böhmer ist die neue Mobilitätsmanagerin

Organisatorisch ist das Mobilitätsmanagement in der Stabsstelle Klimaschutz angesiedelt, denn Klimaschutz und Mobilität sind eng miteinander verknüpft. Nicht zuletzt entsteht etwa ein Fünftel der jährlichen Treibhausgas-Emissionen hierzulande aktuell bei der Bewegung von Menschen und Gütern. So wird sich die Managerin unter anderem der Umsetzung des klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes widmen, das 2019 vom Neukirchen-Vluyner Stadtrat verabschiedet wurde. Neben der Schaffung einer durchgängigen und vernetzten Infrastruktur gehört auch die Sensibilisierung für andere Mobilitätsformen zu den Aufgaben von Anne Böhmer. Aktionen wie das alljährliche Stadtradeln betreut sie ebenso wie die Umsetzung des Bus-On-Demand Projekts wir4-mobil, das für bessere Anbindungen in den Außenbereichen von Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Kamp-Lintfort und Moers sorgen soll.