Karneval in Neukirchen-Vluyn : Möhnen feiern in diesem Jahr anders

2020 versuchten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Rathaus noch zu verteidigen. Das wird in diesem Jahr wohl nicht nötig sein. Foto: Josef Pogorzalek

Neukirchen-Vluyn Die großen Veranstaltungen wurden in dieser Session abgesagt. So ganz ausfallen soll der Altweibertag aber nicht. Wie die Neukirchen-Vlü-Ka-Ge auf jeckes Brauchtum mit 2G plus im kleinen Kreis setzt.