40 Jahre Stadt Neukirchen-Vluyn : Aktionsprogramm beginnt mit den Sommerferien

Neukirchen-Vluyn Unter dem Titel „40 Jahre – 40 Impulse“ gibt es zum Stadtgeburtstag Angebote für Kinder und Erwachsene bei einem bunten Aktionsprogramm. Los geht es am 4. Juli.

Vor 40 Jahren wurde aus der „Gemeinde“ Neukirchen-Vluyn die „Stadt“ Neukirchen-Vluyn, als die Einwohnerzahl in der Statistik erstmals über 25.000 lag. Pandemiebedingt wird das in diesem Jahr etwas anders gefeiert: Mit 40 kleinen, dezentralen Impulsen. Aus der Stadt und für die Stadt. Bürger bieten genauso wie Einrichtungen, Vereine und Initiativen ein buntes Programm für alle Interessierten. Ob eine Führung zu Fuß oder per Rad, durch den Solarpark oder in die Wurstküche, ob Sport-Schnupperkurs, Platzkonzert, Kräuterkunde für die Kleinsten oder ein Kneipp-Kurs für die Großen: Das Programm ist vielfältig. Immer noch kommen Angebote zum Programm hinzu. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Die tagesaktuelle Übersicht mit allen Infos steht online bereit unter www.nv-entdecken.de. Das Stadtmarketing im Rathaus koordiniert die Aktionen. Wochenweise wird das Programm im Detail vorgestellt. In der ersten Ferienwoche (vom 4. bis 11. Juli) erwarten Interessierte diese Aktionen: