Junge Männer wieder auf die rechte Bahn bringen „Stop und Go“ feiert Jubiläum des 25-jährigen Bestehens

(lst) „Stop und Go“ – so heißt das vor 25 Jahren aufgelegte Programm des Ministeriums für Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen zur Vermeidung und Verkürzung von Untersuchungshaft für straffällig gewordene männliche Jugendliche. Ihnen wird unter anderem Einbruch, Diebstahl, Raub, Erpressung oder Körperverletzung vorgeworfen. Bis zu ihrer Gerichtsverhandlung werden die jugendlichen Täter an den Standorten Iserlohn, Herne und Neukirchen-Vluyn in Intensivgruppen von einem Team aus Erziehern und Sozialarbeitern begleitet.