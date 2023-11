Gesamtschule in Neukirchen-Vluyn Technischer Defekt führt zu Amokalarm

Aufregung an der Gesamtschule Niederberg in Neukirchen-Vluyn: Wegen eines technischen Defekts erfolgte dort am Donnerstag während der Unterrichtszeit per Durchsage eine Warnung vor einem Amoklauf. Wie Schulleiter Mutlu Kuzu am Freitag bestätigte, wurden Lehrer und Schüler aufgefordert, sich in den Klassenräumen unter Tischen zu verstecken und die Türen abzuschließen. Der Fehlalarm sei lediglich in einem kleinen Teil der Schule zu hören gewesen. Weil sehr schnell klar gewesen sei, dass es sich um einen Fehler handelte, sei das benachbarte Julius-Stursberg-Gymnasium nicht gewarnt worden. „Es hat zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden“, sagte der Schulleiter.