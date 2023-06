Festival in Neukirchen-Vluyn Ärger über Wassermangel bei „Heaven & Hill“

Es war schön, es war laut – und es war vor allem unglaublich heiß. Bei sengender Sommerhitze feierten vor allem jüngere Menschen am Samstag von Mittag bis in die Nacht auf der Halde Norddeutschland bei Festival „Heaven & Hill“. Danach wird neben viel Lob für die Organisatoren auch harsche Kritik laut. Es geht um lange Wartezeiten in praller Sonne am Eingang. Es geht vor allem aber um die Trinkwasserversorgung bei Temperaturen um die 30 Grad.