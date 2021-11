Advent im Dorf Neukirchen : Bratapfel-Lesung und „Besinnliche Stunde“

Beim Markt der Möglichkeiten am 2. Dezember lässt sich auch der Nikolaus blicken. Foto: Norbert Prümen (nop)

Neukirchen-Vluyn Im Dorf Neukirchen warten im Advent wieder zahlreiche Aktionen auf große und kleine Besucher. Zuständig für das abwechslungsreiche Programm sind viele verschiedene Akteure.

Traditionell finden im Dorf Neukirchen in der Adventszeit eine Vielzahl von Aktionen statt, um die Vorweihnachtszeit zu versüßen. Um dies zu ermöglichen, engagieren sich zahlreiche Akteure, um Groß und Klein ein attraktives Angebot zu machen. So lädt zum Beispiel der CVJM-Posaunenchor Neukirchen am 1. Dezember von 19.30 bis 21 Uhr zu einer offenen Probe in die Dorfkirche. Bei leckeren Adventsplätzchen kann den Klängen des Posaunenchors unter Leitung von Raphael Thöne gelauscht werden.

Einen Tag später, am Donnerstag, 2. Dezember, findet zusätzlich zum Bauernmarkt in Neukirchen der Markt der Möglichkeiten statt. Unter dem Motto „Der Nikolaus kommt“ laden vielfältige Stände von 14 bis 18 Uhr auf den Denkmalplatz an der Kreuzung Mozartstraße/Andreas-Bräm-Straße ein, in adventliche Stimmung zu kommen. Die Damen der Dorfmasche verkaufen ihren Jubiläumskalender und laden zum weihnachtlichen Koffermarkt.

Für das leibliche Wohl sorgt ebenfalls die Dorfmasche mit einer Erbsensuppe, der Förderverein der Hundertwasserschule backt zudem Waffeln und bei der Tuwas gibt es frische Apfeltaschen. Damit die nötige Adventsstimmung aufkommt, spielt die Mölmsche Drehorgel passende Musik. Als Highlight wird der Nikolaus mit kleinen Überraschungen für die Kinder von 15 bis 16 Uhr erwartet. Am Mittwoch, 15. Dezember, gibt es um 18 Uhr eine „Bratapfel-Lesung“ im Evangelisches Gemeindehaus. Der Heimat- und Verkehrsverein (HVV) Neukirchen sorgt für die Lesung, die Dorfmasche für leckere Bratäpfel und Glühwein. Einlass ist um 17.30 Uhr. Eine Anmeldung hierzu ist unter Telefon: 02845 33233 möglich. Es gilt die 2G-Regel.