Handel in Neukirchen-Vluyn unterstützen Stadtmarketing bietet wieder Adventskalender an der Schnur an

In diesem Jahr wird es das Angebot wieder geben, bestätigt Sandra Kiss, derzeitige Pressesprecherin der Stadt Neukirchen-Vluyn. „Obgleich die Tüten-Adventskalender aus dem letzten Jahr innerhalb weniger Tage ausverkauft waren, war das Feedback aus dem Einzelhandel sehr unterschiedlich“, schreibt sie in einer Mail auf Anfrage an unsere Redaktion. Daher habe sich das Stadtmarketing mit ortsansässigen Einzelhändlern zusammengesetzt, um zu überlegen, in welcher Form der Adventskalender in diesem Jahr umgesetzt werden soll.