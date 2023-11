Radtour mit Erklärungen von Moers nach Mülheim ADFC fordert schnelleren Ausbau von Radschnellenwegen

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, die Tour ganz oder auf Teilstücken zu begleiten. Diese beginnt am 19. November um 10.45 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Moers, die Ankunft wird nach knapp 30 Kilometern gegen 15 Uhr am Hauptbahnhof in Mülheim sein. Der detaillierte Tourenverlauf mit einzelnen Zustiegsmöglichkeiten ist auf der Website des ADFC Duisburg unter https://duisburg.adfc.de zu finden. Eine Möglichkeit ist etwa, gegen 12 Uhr bis 12.15 Uhr am Rheindeich in Neuenkamp mitzuradeln. Um den Moerser Bahnhof zu erreichen, können Radfahrende in Duisburg in den RB 31 in Richtung Xanten steigen.