Finissage in Neukirchen-Vluyn : Abschied von „Fäden der Erinnerung“

Künstlerin Barbara Beisinghoff (rechts) und Museumsleiterin Jutta Lubkowski mit einem der besonderen Exponate bei der Finissage. Foto: Armin Fischer (arfi)

NEUKIRCHEN-VLUYN Um Kunst aus Materialien des Alltags ging es in der Ausstellung „Flachsig und Haarig“ im Museum Neukirchen-Vluyn. Bei Künstlerin Barbara Beisinghoff spielten zum Beispiel Brennnesseln und Papierbrei wichtige Rollen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jutta Langhoff

Fünf Monate lang präsentierte das ortsgeschichtliche Museum Neukirchen-Vluyn unter dem Namen „Flachsig und Haarig – Fäden der Erinnerung“ in seinen Räumen in der örtlichen Kulturhalle eine ungewöhnliche Ausstellung. Insgesamt zehn zeitgenössische Künstlerinnen zeigten darin im Rahmen der vom Landesministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung geförderten Kreativwerkstatt „Land der Flunen“ Kunstwerke aus so alltäglichen Materialien wie Flachs und Leinen, Brennnesseln, recycelten Stoffen und sogar Haaren. Am Sonntag ist die Ausstellung mit einer Finissage der beteiligten Künstlerin Barbara Beisinghoff zu Ende gegangen.

Die 77-jährige Künstlerin, im hessischen Diemelstadt heimische Malerin und Kunsterzieherin war in der Ausstellung vor allem mit ungewöhnlichen Papierarbeiten vertreten. Dazu hatte sie die Papiere zum Teil selber aus Flachs-, Brennnessel- und Seidelbastfasern hergestellt und anschließend entweder bemalt, bedruckt oder mit zart durchscheinenden Märchenmotiven in Form von Wasserzeichen versehen. Für diese früher zur Kennzeichnung von hochwertigen Leinenpapieren verwendete Technik, wird der mehr oder weniger langfaserige Papierbrei während des Schöpfprozesses mit einem feinen, mit erhabenen Wasserzeichenmotiven versehenen Sieb bedeckt. In der Regel sind das einfache Logos, die dann später auf den getrockneten Papierbögen als dünnere, durchscheinende Stellen sichtbar werden.

Info Familienführung durch die Museumsräume Rundgang Die nächste Veranstaltung im Neukirchen-Vluyner ortsgeschichtlichen Museum, Pastoralstraße 1, ist am Samstag, 22. Oktober, ab 15 Uhr eine Familienführung mit Günter Fischer durch die angestammten Museumsräume. Der Eintritt beträgt zwei Euro pro Person. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Internet Auskünfte zu weiteren Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.museum-neukirchen-vluyn.de.

Für ihre sehr viel filigraneren Märchenmotive hatte Barbara Beisinghoff die Siebe zuvor mühsam bestickt und die durchscheinenden Stellen anschließend teilweise noch mit Wasserfarben und feinen Tuschelinien hervorgehoben. Dadurch wirkten die überwiegend in den Museumsfenstern präsentierten Arbeiten, als wären sie aus feiner Spitze gefertigt.

„Ich möchte, dass meine Bilder ihre handwerklichen Entstehungsgeschichten erzählen. Deswegen arbeite ich gerne mit verschiedenen Gestaltungstechniken“, erklärte Barbara Geisinghoff ihren Besuchern. So gab es in der Ausstellung neben ihren filigranen Märchenbildern zum Beispiel auch ein Blatt, in das sie während des Schöpfprozesses lange, zarte Seidelbastfäden eingelegt und es anschließend kalligrafisch mit dem Spruch „Noch besitze ich einen Seidenfaden, an dem ich hänge“ ergänzt hatte. Bei einem anderen war sie mit einem feinen Wasserstrahl gezielt über die schon nahezu trockene Papiermasse gefahren, um sie stellenweise wieder aufzuweichen und so eine interessante Oberflächenstruktur zu schaffen. „Ich mache vor der endgültigen Gestaltung immer erst Chaos“, sagte sie lächelnd.