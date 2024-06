Event auf der Halde Norddeutschland Warum Musik und Meditation gut zusammenpassen

Die Haldenkonzerte und die Abendmeditation sind kostenlos, allerdings ist für die Meditation eine Anmeldung unter www.eventbrite.de nötig. Die Konzerte unter der Woche sind am 18. Juni am Museum Neukirchen-Vluyn, Pastoratstraße 1, am 19. Juni auf dem Awo-IZ-Grundstück, Talstraße 12 in Moers Repelen, am 20. Juni im Stadtpark Rheinberg und am 21. Juni auf dem Schirrhof, Friedrich-Heinrich-Allee 79, in Kamp-Lintfort.