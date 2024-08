Angebot für Grundschüler 2024 gibt es keine Waldjugendspiele in Neukirchen-Vluyn

In Neukirchen-Vluyn fanden die Waldjugendspiele öfter im Wald am Klingerhuf statt – das erste Mal 2016. In Nordrhein-Westfalen bestehen sie seit den 1970er-Jahren. Dabei ging es darum, spielerisch den Wald kennenzulernen. Zusammen mit den zuständigen Förstern vor Ort gibt es das Angebot einmal im Jahr, meist im Herbst, für Grundschüler, meist Viertklässler, aus den Kommunen. Dabei handelt es sich um ein kostenfreies Angebot. Die Schulen müssen sich lediglich in Eigenregie um die An- und Abreise kümmern.