Veranstaltungen in Neukirchen-Vluyn 179. Jahresfest des Erziehungsvereins und Konzertlesung

Neukirchen-Vluyn · Im September stehen auf dem Festplatz an der Heckrathstraße gleich zwei Events an. Das Jahresfest wird mit einem Festgottesdienst, Marktständen, Aktionen und einem Abschlusskonzert gefeiert, zwei Tage später gibt es eine Konzertlesung. Was Interessierte wissen sollten.

01.08.2024 , 13:00 Uhr

Das Plakat zum 179. Jahresfest des Neukirchener Erziehungsvereins. Foto: RAMAZANI

Im September stehen beim Neukirchener Erziehungsverein gleich mehrere Veranstaltungen an: Los geht es am Sonntag, 1. September, ab 10 Uhr mit dem 179. Jahresfest auf dem Festplatz an der Heckrathstraße. „Jetzt wird’s bunt“ lautet das Motto. Den Festgottesdienst hält der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Dr. Thorsten Latzel. Auf dem Festgelände gibt es unter anderem einen großen Marktplatz mit Verkaufs- und Essensständen und vielen Aktionen, wie Buggy-Parcours, Ponyreiten, Bogenschießen, Rikscha fahren oder Outdoor-Schach. Um 15 Uhr beginnt das Abschlusskonzert im Festzelt mit dem Berliner Rapper Lorenzo di Martino. Jeder und jede ist herzlich eingeladen zu einem fröhlichen Miteinander. Am Dienstag, 3. September, findet im Festzelt an der Heckrathstraße eine Konzertlesung mit Judy Bailey und Patrick Depuhl statt. Los geht es um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. „Das Leben ist nicht schwarz-weiß“ lautet das Thema. Es ist ein Abend mit Songs aus voller Seele und Geschichten von Wurzeln, Welt und Heimat, über Heimat und Gott, über Vater und Land, erstaunlich offen, verletzlich und stark, von zwei Weitgereisten, die seit 25 Jahren ein Paar sind. Die Reise geht weiter – und ist doch überraschend neu. Denn die meisten Dinge, die Gott schuf, sind erstaunlich bunt. Es ist eine Hommage an das Menschsein. Infos unter www.judybailey.com. Die Veranstaltung ist öffentlich, alle sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.

(lst)