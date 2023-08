Unfallgegner flüchtete 17-Jähriger bei Unfall in Neukirchen-Vluyn schwer verletzt

Ein 17 Jahre alter Rollerfahrer ist bei einem Unfall am Samstagabend in Neukirchen-Vluyn schwer verletzt worden. Der Unfallgegner flüchtete. Wie die Polizei mitteilt, war der Jugendliche gegen 21.15 Uhr auf der Lindenstraße in Fahrtrichtung Neukirchener-Ring unterwegs. Hinter ihm fuhr ein Mercedes C-Klasse- Kombi. Der Pkw fuhr dicht auf. Auf der Lindenstraße überholte der Wagen den 17-Jährigen linksseitig ohne ausreichenden Sicherheitsabstand. Der Jugendliche machte durch Hupen darauf aufmerksam. Im Kreisverkehr Jahnstraße / Mozartstraße / Neukirchener Ring fuhr der Pkw einmal im Kreis. Der Jugendliche verließ den Kreisverkehr in Fahrtrichtung Jahnstraße. Der Pkw Fahrer folgte dem Kleinkraftrad. Nebeneinander fahrend entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen den Fahrzeugführern. Hierbei berührten sich die Fahrzeuge. Der Jugendliche stürzte. Schwer verletzt musste er in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär behandelt werden. Lebensgefahr besteht nicht. Der Mercedes-Fahrer entfernte sich vom Unfallort in Fahrtrichtung Kreuzstraße. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: circa 40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, dunkler Teint, kurze schwarze Haare. Bei dem Auto handelte es sich um einen Mercedes C-Klasse-Kombi, AMG, in der Farbe Silber. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Moers unter der Rufnummer 02841 171-0 zu melden.