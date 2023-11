Spende aus der Dong 150 Kilogramm Kartoffeln für die Kamp-Lintforter Tafel

Kamp-Lintfort/Neukirchen-Vluyn · Eine Gruppe aus Familien in der Dong hat kürzlich ihren Ernteüberschuss gespendet. In diesem Jahr kamen die Sorten Antonia, Laura und eine blaufleischige Kartoffel zum Einsatz. Warum in der Dong noch von Hand Kartoffeln weiterverarbeitet werden.

15.11.2023 , 18:30 Uhr

150 Kilogramm Kartoffeln wurden in der Dong kürzlich an die Tafel in Kamp-Lintfort übergeben. Foto: Norbert Prümen

Von Sabine Hannemann