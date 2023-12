Walking und Laufen in Neukirchen-Vluyn Verein „Haldenhimmel“ spendet 1000 Euro an „Klartext für Kinder“

Das Haldenhimmel-Team um Trainer Peter Bürgel hat es sich zum Ziel gesetzt, wieder auch sozial aktiv zu sein. Mit unterschiedlichen Walk&Help-Aktionen, verschiedenen Lauf- und Walkingveranstaltungen und abwechslungsreichen Events hat das Team Spenden für Kinder in Neukirchen-Vluyn gesammelt. Insgesamt kamen 1000 Euro zusammen, die am vergangenen Samstag an den Verein „Klartext für Kinder“ übergeben wurden. Über die Unterstützung durch Dr. Berns Laboratorium freut sich Bürgel.