Monatswechsel in Neukirchen-Vluyn Partys, Maibaum aufstellen und Angebot für Verliebte – Diese Events gibt es zum 1. Mai

Auch in Neukirchen-Vluyn wird in dieser Nacht gefeiert, etwa am 30. April ab 19 Uhr in der Kulturhalle, Von-der-Leyen-Platz 1. Dort soll es eine Tanzveranstaltung mit DJ geben, kündigen die Veranstalter an. Das Motto lautet „Komm als Gast, geh’ als Freund!“ Tickets im Vorverkauf kosten neun Euro, am Veranstaltungstag selbst würden diese zwölf Euro kosten, sofern dann noch Karten da sind. Weitere Informationen gibt es unter www.kulturhalle-kuca.de.