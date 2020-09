Kultur für Kinder in Moers : „Kulturstrolche“ ermöglichen den Zugang zur Kunst

Moers Mit Unterstützung des NRW-Kultursekretariats Wuppertal werden Schüler von vier Moerser Grundschulen in dem Projekt „Kulturstrolche“ mit Künstlern und Institutionen zusammengeführt.

An jeweils drei Terminen pro Halbjahr „kommen die Kulturschaffenden in die Schule oder die Schüler strolchen ins Tonstudio oder Theater“, erläuterte Eva Marxen vom Kulturbüro bei der Vorstellung des Projekts. „Die Kinder erhalten ein Heft, das sie die ganze Zeit begleitet, mit Stickern für das jeweilige Medium, der dann eingeklebt werden kann – sozusagen als ‚tagebuchartige’ Erinnerung“, ergänzte ihre Kollegin Katja Roters. Das Ganze sei ein bewusst niederschwelliges Angebot, damit die Kinder ungezwungen einen Zugang zur Kultur zu gewinnen.

Nach einem Aufruf an alle Moerser Grundschulen Ende Mai hatten vier Grundschulen ihr Interesse an einer Teilnahme bekundet. Dabei sein werden jetzt die zweiten Klassen der Lindenschule, der Eichendorffschule, der Astrid-Lindgren-Schule und der St.-Marien-Schule – insgesamt 300 Kinder. Langfristig soll es eine Ausweitung auf andere Schulen geben. Insgesamt hat man sieben „Kulturstrolch“-Programme zusammengestellt.

Carlos Malcolm Howards „Beatbox“-Projekt ist letzte Woche bereits gestartet. Annika Demmer wird mit den Kindern das Projekt „Lichtgraffiti“ angehen und Monika Hanewinkel bietet eine „Hörspielwerkstatt zum Mitmachen“ an. Zwei Projekte bietet das Grafschafter Museum an: „Ab in den Musenhof“ und „Vom Dachboden ins Museum – Ein spannender Einblick in die Arbeit des Museums.“