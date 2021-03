Feuerwehr in Neukirchen-Vluyn : Neues Katastrophenschutzfahrzeug

Neukirchen-Vluyn Landrat Ingo Brohl übergab den Neuzugang im Fuhrpark an die Neukirchen- Vluyner Feuerwehr. Das Fahrzeug kann künftig bei großen Lagen eingesetzt werden.

Ein neues Katastrophenschutz-Fahrzeug hat die Feuerwehr Neukirchen-Vluyn erhalten. Landrat Ingo Brohl übergab die Schlüssel an Bürgermeister Ralf Köpke. Das Fahrzeug wird am Standort des Löschzugs Neukirchen stationiert sein und für Einsätze im Rahmen der Landeskonzepte einsatzbereit vorgehalten. Die Ausstattung des Fahrzeugs ist für Brandeinsätze gedacht, es kann aber ebenfalls bei großen Lagen wie Überschwemmungen nach Starkregen oder Stürmen eingesetzt werden.

Die Landesregierung habe angekündigt, in dreistelliger Millionenhöhe für und in die Zukunft des Brand- und Katastrophenschutzes in NRW zu investieren, teilte der Kreis Wesel mit. Dazu habe das Land unter anderem insgesamt 109 Löschfahrzeuge – sogenannte LF 20 Kat-S – gekauft, die in den nächsten Jahren ausgeliefert werden. Sie dienen vorrangig für den Einsatz bei den Landeskonzepten und können zugleich im Brandschutz der Städte eingesetzt werden.