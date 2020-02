Thema im Stadtrat : Neues Freizeitbad soll elf Millionen Euro kosten

Neukirchen-Vluyn Es wäre aber auf Dauer wirtschaftlicher als die dringend notwendige Instandsetzung des bestehenden Bades.

Das in die Jahre gekommene Freizeitbad soll noch bis Ende 2026 weiter betrieben und dann „durch einen innovativen und wirtschaftlich optimierten“ Neubau ersetzt werden. So steht es in einem Beschlussvorschlag der Stadtverwaltung für den Rat. Die Politik wird ihm wohl folgen. Denn Vertreter der Fraktionen haben sich bereits in einem internen Arbeitskreis gegen eine Sanierung und für einen Neubau ausgesprochen. Von rund elf Millionen Euro für den Neubau und 2,7 Millionen für die Instandsetzung war die Rede. Doch auf Dauer soll der Neubau wirtschaftlich mehr Sinn machen. Die Enni veranschlagt die „Lebensdauer“ eines sanierten Bades mit 20 Jahren, die eines Neubaus mit 40 Jahren. Ein Vergleich der Aufwendungen bis zum Jahr 2065 hat ergeben, dass das neue Bad unterm Strich 3,6 Millionen Euro günstiger als ein saniertes wäre.