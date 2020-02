SPD-Antrag : Neuer Vorstoß für Tempo 30 auf der L 474 in Rayen

Neuer Vorstoß für Tempo 30 auf der L 474 in Rayen

Neukirchen-Vluyn Neues zum Dauerthema „Verkehr auf der Geldernschen Straße (L 474) in Rayen“: Ein Beschluss des Bundestags gibt der SPD-Fraktion Neukirchen-Vluyn Hoffnung, dass eine Tempo-30-Beschränkung auf der Ortsdurchfahrt möglich werden könnte.

Die Stadtverwaltung solle mit dem Landesbetrieb Straßen NRW sprechen, heißt es in einem Antrag der Fraktion. Dabei solle die Stadt klären, ob sich dort die Haltung bezüglich Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Landstraßen geändert habe. Falls ja, solle ein Tempolimit „zugunsten der Rayener Bürger“ umgesetzt werden.

An der L 474 in Rayen gilt Tempo 50. Anwohner klagen immer wieder über zu viel und zu schnellen Verkehr. Die erhoffte Entlastung durch den Weiterbau der B 528 bis zur B 510 lässt seit Jahren auf sich warten. Der Bundestag hat im Januar beschlossen, „es Kommunen durch eine Veränderung der gesetzlichen Vorgaben zu erleichtern, innerorts die Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 30 km/h für ganze Straßen unabhängig von besonderen Gefahrensituationen anzuordnen“.

Das lässt aufhorchen. Denn als die Stadt Neukirchen-Vluyn auf der vielbefahrenen L 474 in Rayen eigenmächtig ein Tempo-30-Limit erließ, bekam sie Ärger mit Straßen NRW und dem Kreis als Aufsichtbehörde. Die Stadt musste ihre Anordnung zurücknehmen. „Dabei wurde insbesondere auf Erfahrungen der Polizei verwiesen, dass eine ,besondere Gefahr‘ nicht vorliege, die auf besondere örtliche Verhältnisse und das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung von Leben und Gesundheit der Verkehrsteilnehmer zurückzuführen sein muss“, schreibt die SPD-Fraktion in ihrem Antrag.

Zudem führt die Fraktion an, dass auf der B 221 in Straelen-Broekhuysen eine nächtliche Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h wegen Lärmschutzes eingeführt worden sei. Dabei seien dort laut Verkehrszählungen deutlich weniger Autos unterwegs als in Rayen. Auch das Thema Lärm hatte bei der eigenmächtigen Tempo-30-Anordnung für Rayen im Jahr 2017 eine Rolle gespielt.