Neues Fußballfeld am Schulzentrum : „Der Platz ist einfach geil!“

Neukirchen-Vluyn Der neue Kunstrasen-Fuballplatz am Schulzentrum ist am Mittwoch offiziell übergeben worden. Genutzt wird er bereits seit einigen Monaten. Die Kicker seien begeistert, berichtete Richard Stanczyk vom Stadtsportbund.

Wer sagt denn, dass die Stadt Neukirchen-Vluyn nicht schnell und flexibel auf aktuelle Entwicklungen reagieren kann? Beispiel: neuer Kunstrasenplatz am Schulzentrum. Als vor ein paar Monaten über eine mögliche Umweltschädlichkeit des Granulats berichtet wurde, das zwischen die Halme von Kunstrasen-Plätze gestreut wird, vollführte die Bindestrich-Stadt einen vorbildlichen Schwenk. Statt der geplanten Kunststoffsgranulats wurde kurzerhand beschlossen, Korkgranulat auf dem neuen Platz am Schulzentrum aufzubringen. So betonte Bürgermeister Harald Lenßen bei der offiziellen Übergabe des Platzes am Donnerstag denn mit Recht: Hier sei auch ökologisch nach neuesten Maßstäben gearbeitet worden.