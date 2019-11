Wechsel an der Spitze : Neue Leitung im Erziehungsverein

Neukirchen-Vluyn Annegret Puttkammer wird neue Direktorin des Neukirchener Erziehungsvereins.

Pfarrerin Annegret Puttkammer wird im Dezember 2020 Nachfolgerin von Direktor Pfarrer Hans-Wilhelm Fricke-Hein, der am 28. November 2020 in den Ruhestand verabschiedet wird. Diese Entscheidung traf der Aufsichtsrat des Neukirchener Erziehungsvereins unlängst in seiner Herbstsitzung. Puttkammer, derzeit Pröpstin in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, wird den Neukirchener Erziehungsverein zukünftig als theologischer Vorstand gemeinsam mit dem kaufmännischen Vorstand Mathias Türpitz leiten.

Die 56-Jährige ist eine erfahrene Kennerin der evangelischen Kirche und ihrer Gremien. Nach dem Studium der Evangelischen Theologie an den Universitäten Münster und Bonn und dem Vikariat in Kleve übernahm sie dort eine halbe Pfarrstelle und eine halbe Stelle in der Krankenhausseelsorge. Von 1991 bis 1994 war sie Pastorin beim Evangelischen Bibelwerk im Rheinland. Nach der Heirat zog sie zu ihrem Ehemann Detlef Puttkammer nach Stuttgart und war dort Bildungsreferentin im Frauenwerk der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. 1997 kam sie in die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau und war zehn Jahre Gemeindepfarrerin in Wiesbaden und in Bad Soden-Neuenhain. 2008 wurde sie Dekanin im Dekanat Herborn. Drei Jahre später übernahm Puttkammer das Amt der Pröpstin in der Propstei Nord-Nassau, das sie bis heute innehat. Neben der repräsentativen Arbeit ist sie Mitglied der Kirchenleitung und Dienstvorgesetzte der Dekaninnen und Dekane in der Propstei. Seit 2019 ist sie stellvertretende Kuratoriumsvorsitzende von „midi“, der neuen Arbeitsstelle von EKD und Diakonie Deutschland für „missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung“. Für die Neukirchener Verlagsgesellschaft ist die Theologin schon seit langem als Autorin für den „Neukirchener Kalender“ und den Kalender „momento“ sowie als Mitherausgeberin vom „Wort für die Woche“ tätig.