Neue Kurse beim TV Rheurdt : Zumba und Yoga in der Tradition von Turnvater Jahn

Rheurdt Der TV Rheurdt startet mit neuen Kursen in die Herbst-Saison. Teilnehmer haben die Wahl zwischen Entspannung und Tanz.

135 Jahre später ist die Sache mit der gezielten Bewegung – aber auch der bewussten Entspannung – immer noch in. Der TV Rheurdt startet mit neuen Kursen in die Herbst-Saison 2019. „Entspannung und Meditation für Körper, Geist und Seele“ heißt das neuste Angebot. Die neue Kursleiterin Uschi Kniely bietet den Teilnehmern eine Auswahl verschiedener Möglichkeiten, Entspannung zu erlernen.

Mitzubringen sind: eine Yoga- oder Isomatte, eine kuschlige Decke, ein kleines Kissen, dicke Socken und gesunde Getränke. Der Kurs findet immer dienstags von 9 bis 10 Uhr im Pfarrheim an der Kirchstraße 8 in Rheurdt statt. In der Zeit vom 29. Oktober bis 17. Dezember sind acht Trainingseinheiten angesetzt. Die Kosten betragen 24 Euro für TV-Mitglieder und 32 Euro für alle anderen.

Zum einem Dauerbrenner hat sich beim TV Zumba entwickelt. Auch hier werden jeweils acht Einheiten am Stück angeboten – entweder montags vom 11. November bis zum 13. Januar 2020 (nicht aber am 23. und 30. Dezember), 20.15-21.15 Uhr, in Turnhalle Schulweg 15; oder aber donnerstags vom 21. November bis 16. Januar 2020 (nicht am 26.Dezember), jeweils 19 bis 20 Uhr, Grundschule Meistersweg 6, Rheurdt. Kosten für TV Mitglieder 24 Euro, für alle anderen 32 Euro. Anmeldungen per E-Mail an tv-rheurdt@web.de.