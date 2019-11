Planungswerkstatt : Neue Ideen für den Dorfspielplatz

Foto: pogo. Foto: Pogorzalek

Neukirchen-Vluyn Landschaftsplaner im Dialog mit Bürgern. Der Platz an der Hochstraße soll künftig allen Generationen Freude machen.

Nach dem Umbau der Hochstraße haben die Neukirchen-Vluyner das Thema „Integriertes Handlungskonzept“ anscheinend abgehakt. Das Interesse an einer öffentlichen Planungswerkstatt für den Spielplatz an der Hochstraße im Café des Seniorenparks Carpe Diem blieb jedenfalls überschaubar. Schade, denn dort war möglich, was viele Menschen sich wünschen, wenn es um Planungen „vor ihrer Haustür geht“: mitreden.

Aus dem in die Jahre gekommenen Spielplatz soll eine Anlage werden, in der sich Kinder, Jugendliche, junge und ältere erwachsene Menschen treffen und wohlfühlen. Das Landschaftsarchitekturbüro Danielzik, Leuchter und Partner hat im Auftrag der Stadt erste Ideen entwickelt. Nun wollten die Fachleute wissen, wie die Anwohner den Spielplatz sehen, was sie gut finden, was sie vermissen.

Ein Entwurf für die künfttige Raumaufteilung des Spielplatzes vom Büro Danielzik, Leuchter und Partner. Foto: Danielzik, Leuchter + Partner / pogo/Grafik: Danielzik, Leuchter + Partner / Foto: pogo

Der Spielplatz ist zentral gelegen und groß, er ist durch Bäume schön begrünt, liegt aber etwas versteckt. Die Spielgeräte wie Kletterhaus, ein Mini-Karussell oder Wipp-Elemente, richten sich an kleine Kinder. Die Landschaftsplaner wollen den Platz räumlich gliedern, ihn harmonischer gestalten, „Ecken und harte Kanten“ herausnehmen. In der Mitte soll eine Aufenthaltsfläche mit Sitzgelegenheiten entstehen, um die sich drei Bereiche gruppieren. Der vorhandene Sandspielbereich („Den finden wir klasse“, so die Planer) bleibt und wird durch weitere Geräte, etwa eine Nestschaukel oder ein Spielhäuschen ergänzt. Das jetzige Spielschiff möchte die Planer entfernen, auch das kleine Karussell halten sie für entbehrlich. „Es sei denn, die Neukirchen-Vluyner sagen, dass es bleiben soll“, betonte Anke Thönissen vom Planungsbüro.

Reiner Leuchter notierte die Vorschläge der Anwohner. Foto: Pogo

Seitlich unter den Bäumen soll ein neuer Bereich für ältere Kinder entstehen, zum Beispiel mit Seilparcours oder Wackelbrücke. In einem dritten Bereich, für Erwachsene/Senioren, könnten Fitnessgeräte aufgestellt werden. Den Weg, der über den Platz von der Hochstraße zur Mozartstraße verläuft, wollen die Planer neu gestalten, die die jetzt durch Bügelschranken „versperrte“ Eingänge wollen sie optimieren. Diskutiert wurde die Frage, ob und wie dieser Weg abends beleuchtet wird. Einerseits will man abends keine „ungebetenen Gäste“ anlocken. „Aber wenn wir den Spielplatz für alle Generationen öffnen wollen, spricht einiges für eine Beleuchtung“, sagte Landschaftsarchitekt Reiner Leuchter.

Gäste der Planungswerkstatt wünschten sich unter anderem eine Boulebahn für Erwachsene oder auch einen Wasserspielbereich für Kinder. Ob sich letzterer realisieren lässt, ist auch eine Geldfrage. „Das ist eine recht kostspielige Angelegenheit“, sagte Anke Thönissen.