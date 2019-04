Werkschau in Neukirchen-Vluyn : Neue Ausstellung: Steffi Weinreich zeigt Porträts

Werkschau in Neukirchen-Vluyn

Neue Ausstellung von Steffi Weinreich in Neukirchen-Vluyn. Foto: Sabine Hannemann

NEUKIRCHEN-VLUYN Schwarz-weiße Aufnahmen laden zu besonderen Augenblicken ein. Die meisten Aufnahmen entstanden im Studio.

Angefangen hat Steffi Weinreich mit dem Fotografieren, als ihre Tochter Lynn flügge wurde. Das Foto stellte sie bei Instagram ein und bekam Anfragen von Usern, genauso fotografiert zu werden. „Ich wollte immer schon fotografieren. Einfach eine Liebhaberei“, erinnert sich Steffi Weinreich, die sich über Workshops immer mehr in die Materie einarbeitete. „Fotografieren bedeutet heute für mich Leidenschaft“, so die Hobbyfotografin.

Fotomodelle sucht sie selber aus. „Ich ergreife die Initiative und frage nach. Schon beim ersten Blick weiß ich, dass es spannend wird“, so Weinreich. Wenn nach mehrstündigen Aufnahmen die Fotos gesichtet werden, „erlebe ich glückliche Menschen, weil ich sie aufgenommen habe, so, wie ich sie sehe.“ Das kann romantisch im Sommer auf der Halde Norddeutschland sein oder geheimnisvoll in extravaganter Bekleidung und viel Haut.