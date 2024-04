Großereignis im Golddorf zur Frühlingszeit Erstmals Fahrradparkplatz beim Naturmarkt in Schaephuysen

„Der Naturmarkt ist gut gelaufen“, freute sich Adelheid Thillosen am Sonntagnachmittag, am Tag des Naturmarktes in Schaephuysen. „Beim Markt bin ich mit vielen Besuchern in Kontakt gekommen und habe interessante Gespräche geführt“, sagte sie. Nebenbei verkaufte die Malerin ihre Kunstwerke, zum Beispiel Aquarellpostkarten.