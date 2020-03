Schaephuysen : Naturmarkt zeigt den „Beeherohive“

Ein „Beeherohive“ wird in Alpen-Veen aufgestellt. Beim Naturmarkt in Schaephuysen stellt Imker Andre Deckers die von ihm konzipierte neuartige Bienenbehausung vor. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheurdt Es geht um eine neuartige Nistmöglichkeit für die Insekten.

Auch beim siebten Naturmarkt, den der Verein derzeit vorbereitet, wird es unter anderem um Bienen gehen. Auf dem Programm steht die Präsentation der Aktion „Neue Wege für eine starke Honigbiene“ mit einer neu konzipierten Bienenwohnung, dem „Beeherohive“. Der Naturmarkt findet am Sonntag, 7. April, ab 11 Uhr auf dem Marktplatz in Schaephuysen nach dem bewährten Motto „Genuss. Handwerk. Kunst.“ statt. Erneut wird es dabei eine Pflanzentauschbörse geben, dieses Mal aber mit einem neuen Ansatz: Die Landschaftspflegerin Inge Michels steht Besuchern zur fachlichen Beratung zur Verfügung. „Neben einem Erfahrungsaustausch kann sicher auch die eine oder andere Frage zur Bestimmung einer Pflanze geklärt werden“, teilt der Verein mit. „Zu üppig wachsende Stauden müssen im Hausgarten meist geteilt werden und landen nicht selten auf dem Kompost oder in der Biotonne. Wir bieten aber eine sinnvolle Alternative, die sogar Ihren Garten bereichern kann.“ Wer zu Hause keine Verwendung für eine Pflanze hat, kann sie zur Tauschbörse mitbringen. „Wenn Ihnen die Samen und Pflanzen mit Namen bekannt sein sollten, so stecken Sie bitte noch beschriftete Schildchen dazu“, bitten die Veranstalter.