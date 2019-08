Nahverkehr in Rheurdt : Holpriger Start der neuen Schnellbus-Linie

Rheurdt Die SB 70 verbindet ab dem 28. August Kamp-Lintfort mit Rheurdt und dem Bahnhof in Aldekerk.

Holpriger Start für die neue Schnellbuslinie SB 70: Am kommenden Mittwoch, 28. August, Punkt 5.35 Uhr, wird der erste Bus am Rathaus Kamp-Lintfort starten, kurze Zeit später die Haltestellen in Rheurdt bedienen und dann zu seinem Ziel dieseln: dem Bahnhof in Aldekerk. Hier sollen Pendler künftig in großer Zahl auf die Regionalbahn in Richtung Krefeld und weiter bis nach Düsseldorf umsteigen. Doch der neue Schnellbus wird ausgerechnet zur Eröffnung durch die Deutsche Bahn Netz ausgebremst: Denn wegen Brückenarbeiten fallen vom 6. bis 10. September die Züge der RE 10 („Niers-Express“) komplett aus – es gibt Busse als Schienenersatzverkehr.

Der Mittwoch steht als Start des neuen Pendlerbusses fest, versichert Schlüter. Morgens sind drei Verbindungen geplant: Ab Kamp-Lintfort Rathaus starten morgens zunächst drei Fahrten – um 5.35, 6.05 und 6.35 Uhr. Jeweils zwölf bis fünfzehn Minuten später soll der neue SB 70 dann durch Rheurdt fahren und dort Pendler aufnehmen. Weitere zwölf Minuten später kommt der SB 70 am Bahnhof in Aldekerk an – sofern alle Anschlüsse strikt nach Fahrplan takten. Abends geht es in einem größeren Zeitfenster zurück in Gegenrichtung: Um 16, 17 und 18 Uhr wirft jeweils ein SB 70-Schnellbus seinen Diesel am Bahnhof Aldekerk an und fährt durch Saelhuysen und Rheurdt nach Kamp-Lintfort.