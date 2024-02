Natur entdecken in Neukirchen-Vluyn Nabu-Kreisverband Wesel bietet Kindergruppe an

Neukirchen-Vluyn · Weil die „Naturdetektive“ so gut ankommen, reagiert der Nabu-Kreisverband Wesel darauf nun mit einem neuen Angebot. Die Treffen starten am 10. April und richten sich an Sechs- bis Zehnjährige. Was geplant ist.

01.02.2024 , 05:15 Uhr

Kinder spielen gerne in der Natur und erforschen dabei, was dort lebt und kriecht. Foto: Claudia van Zütphen/Dieter Steinhilber

Seit Jahren erfreut sich die Nabu-Ferienveranstaltung „Naturdetektive“ großer Beliebtheit. Auf die große Nachfrage reagiert der Nabu-Kreisverband Wesel jetzt mit der Gründung einer Kindergruppe. Das Naturschutzzentrum in Neukirchen-Vluyn, Tersteegen Straße Ecke Lintforter Straße, bietet kleinen Naturforschern im Alter von sechs bis zehn Jahren ideale Voraussetzungen, um mit viel Spaß und Neugier die verschiedensten Naturräume spielerisch zu entdecken. Es wird gebaut, gebastelt, geforscht und gestaunt. Die Nabu-Referentin für Umweltbildung, Claudia van Zütphen, freut sich darauf, ab dem 10. April alle zwei Wochen mittwochs von 15 bis 17 Uhr mit den Kindern auf Entdeckungsreise zu gehen. Für Fragen und Anmeldungen können interessierte Eltern sich ab sofort per Mail an zuetphen@nabu-wesel.de wenden. In den Ferien finden die Treffen nicht statt.

(RP)