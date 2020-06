Musikschulleiter in Neukirchen-Vluyn : Ein Abschied ganz ohne Musik und Gesang

Musikschulleiter in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn 34 Jahre lang leitete der Vluyner Dieter Dowideit die Vereinsgeschicke der Musikschule. Corona gab mit Hygieneregeln, Mund-Nasen-Schutz und Mindestabstand den Takt für seine Verabschiedung vor.

Die Pauken und Trompeten fehlten, um den langjährigen Vorsitzenden der Musikschule, Dieter Dowideit, feierlich zu verabschieden. Corona gab mit Hygieneregeln, Mund-Nasen-Schutz und Mindestabstand den Takt der ordentlichen Mitgliederversammlung in der Aula im kleinen Kreis vor.

34 Jahre lang leitete der Vluyner Dieter Dowideit die Vereinsgeschicke der Musikschule. Mit 75 sei Schluss, so sein Argument, zumal er auch mit Erich Sachnik einen kompetenten wie engagierten Nachfolger gefunden hatte, an den der Stab laut Mitgliedervotum einstimmig übergeben wurde.

Musikschule Rund 800 Schüler besuchen die VHS Musikschule. Sie werden von 30 Dozenten unterrichtet. Die Geschäftsstelle befindet sich an der Diesterwegstraße 1a in Neukirchen-Vluyn.

Lief das Vereinsjahr 2019 finanziell unter gutem Wind auf gewohntem Kurs, sorgt jetzt die Corona-Krise für erhöhten Puls. „Das blaue Auge blieb aus“, konstatierte die stellvertretende Vorsitzende, Barbara Wolter, in ihrem Rückblick. Die Corona-Soforthilfe über den Verband deutscher Musikschulen machte es möglich.

Kreativität, Findigkeit und viel Engagement bestimmt aktuell die kontaktlose Arbeit der Dozenten. Daher stellt die Musikschule auch für das anlaufende, zweite Halbjahr kein Programm mit Veranstaltungsterminen in Aussicht, wie Schulleiter und Vorstandsmitglied Steffen Molderings betonte. Weitere Musikprojekte sind auf das nächste Jahr verschoben worden.

Problematisch werde sich nach den Sommerferien wegen fehlender Anmeldungen das Jekits-Angebot an den Grundschulen gestalten, so Molderings. Im Mittelpunkt der weiteren Versammlung stand die Verabschiedung von Dieter Dowideit, der den Musikdampfer nun verlässt. Als Ehrenvorsitzender bleibt er auf der Brücke.

Humorvoll gab Barbara Wolter einen Rückblick auf den weitblickenden Kurs des langjährigen Vorsitzenden, der stets die sicheren Häfen angesteuert habe. Wolter erwähnte in diesem Zusammenhang den kontinuierlichen Ausbau der Musikschule, den Schulbetrieb mit funktionierendem Büro, die kompetenten Dozenten und die gleichermaßen begeisterte Schulschaft.

Für raue See hingegen sorgten die Verhandlungen am runden Tisch mit der Stadt um Fördermittel und einen neuen Vertrag, der in seiner Ausgestaltung seine Tücken zeigte. Barbara Wolter: „So mussten Jahr für Jahr große Teile der Liquiditätsreserve, die dazu diente, Gehaltszahlungen für die Angestellten zu garantieren, aufgelöst werden, um das Schiff flott zu halten.“