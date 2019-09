Museumsleiterin in Neukirchen-Vluyn: Heimatstube in ein Museum verwandelt.

Neukirchen-Vluyn Ihr Name ist eng mit dem Museum verbunden: Jutta Lubkowski. Mit Herzblut und Verstand hat sie das Haus entwickelt. Nun naht der Ruhestand.

„Spannend muss sich Geschichte im Museum präsentieren, damit sich Neugier im Vorfeld breitmacht. Museumsgäste wollen heute selber entdecken und sich in den Räumen bewegen können. Wir bieten zusätzlich kompakte Führungen an“, so Jutta Lubkowski. Dabei hat alles mal ganz klein mit einer Heimatstube angefangen. Wilhelm Maas, Vater von Jutta Lubkowski, legte damals den Grundstein. Im Heimat- und Verkehrsverein Vluyn gehörte er zum Vorstand und war ab 1954 für die örtliche Heimatgeschichte zuständig. Seiner Sammelleidenschaft mit dem Blick für das besondere Exponat ist es zu verdanken, dass früh ein reicher Fundus zusammengetragen werden konnte. Vor allem in einer Zeit, als das Neue interessanter und reizvoller war, und „das Alte“ mehr und mehr an Bedeutung verlor.