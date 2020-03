Offene Werkstatt in Neukirchen : Mundschutz aus dem Nähzimmer

NEUKIRCHEN-VLUYN Unter dem Label Hudhud entsteht an der Hochstraße in Neukirchen normalerweise Kleidung. Jetzt hat die Offene Werkstatt auf Mundschutz-Produktion umgestellt. Eine Anleitung gibt es im Internet.

Nähen gegen Corona, das ist aktuell das Motto im Dorf Neukirchen: Das Nähzimmer auf der Hochstraße produziert Gesichtsmasken. Jaudat Sido (35) schafft am Tag rund 70 Exemplare. „Mit Unterstützung sind es um die 100 Gesichtsmasken“, sagt der Schneider aus Syrien, der seit sechs Jahren in Deutschland lebt. Unterstützung durch helfende Hände bedeutet, dass die Stoffe im Maß 17 mal 34 Zentimeter vorbereitet sind, die zwei 90 Zentimeter langen Bänder zum Binden, wie 17 Zentimeter lange Bänder zur Seitenverstärkung geschnitten sind. Sido bringt für dieses Projekt Erfahrung in der Akkordarbeit aus seiner Heimat mit. Jeder Arbeitsschritt bis zur dreimaligen Faltenlegung sitzt, so dass keine Zeit verloren geht. Dank „Heimarbeit“ liegen die vorbereiteten Stoffabschnitte mit bunt-fröhlichen oder dezenter Musterung griffbereit, die Bindebänder türmen sich.