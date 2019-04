Mundart in Neuklirchen-Vluyn : „Van et Höcksken op et Stöcksken“

„Van et Höcksken op et Stöcksken“

NEUKIRCHEN-VLUYN Zum Mundartnachmittag kamen 350 Fans des Grafschafter Platts in die ausverkaufte Kulturhalle.

Der Ehrenvorsitzende des Heimatvereins Neukirchen, der 500 Mitglieder hat, moderierte am Sonntag die zehnte Ausgabe des Nachmittages. Die beiden Heimatvereine hatten diesen unter das Motto „Van et Höcksken op et Stöcksken“ gestellt, weil die Sprecher des Grafschafter Platts immer wieder vom Hölzchen aufs Stöckchen kamen, egal ob in Gedeech oder Vertellstöcksken, Lied oder Sketch. Ein Beispiel ist der Sketch „Dat hatt gekockte Ei“ von Loriot, der von Fritz Geldermann ins Grafschafter Platt übertragen worden war.