Motorrad-Fachmann Bernd Brands : „In Rheurdt sind die Wege kurz“

RHEURDT Bernd Brands ist mit seinem Firma BB Motorcycles seit 2017 in Schaephuysen ansässig und fühlt sich dort pudelwohl. Motorradfahrer aus weitem Umkreis zählen zu seinen Kunden

Bernd Brands ist ein Kind des Ruhrgebiets. Er liebt Tatorte mit Götz George, alias Horst Schimanski. Einmal hatte einer seiner Freunde den Schauspieler am Telefon, als sie mit weiteren Schimanski-Fans seinen 70. Geburtstag im Duisburger Stadtteil Ruhrort feierten. George erzählte von einem Stein in der Brandung vor der Mittelmeerinsel Sardinien, wo er lebte. Dieser verändere sich nicht, sei lange vor ihm dagewesen und werde ihn überleben. „Ich liebe seine Bescheidenheit“, sagt Bernd Brands. „Er war ehrlich, direkt und authentisch, ein Kind des Ruhrgebiets.“

Wie George hat Brands eine Leidenschaft für Motorräder. 1997 machte er sein Hobby zum Beruf. Als Bergmann auf der Schachtanlage Niederberg schulte er zum Zweiradmechaniker um, erwarb 1999 seinen Meisterbrief und machte sich 2007 mit BB Motorcycles selbstständig, zunächst in Neukirchen-Vluyn, ab 2017 in Schaephuysen.

Brands, der auch Mitglied des Prüfungsausschusses der Zweiradmechaniker- Innung Duisburg ist, und seine zwei Mitarbeiter stehen gleichzeitig für fachgerechte Arbeit. So bietet er zum Beispiel eine Texa-Motorraddiagnose, eine Unfalldiagnose oder eine Rahmenvermessung an. Außerdem kauft und verkauft er Gebrauchtmotorräder. Seit Oktober 2019 bietet er außerdem Pedelecs an, wie E-Bikes in der Fachsprache heißen, die er auch wartet.