Moerser Hotelier sauer : Grünpfleger der Enni mähen Blumenwiese vor Hotel ab

Immer noch grün, aber sonst kahl: Die Baumscheiben an der Römerstraße am Hotel Moerser Hof. Wie es vorher dort blühte, hat Roland Lietzow leider nicht dokumentiert. Foto: Roland Lietzow

Moers Roland Lietzow, Inhaber des Hotels Moerser Hof, säte Gras und Blumen aus – für ein netteres Stadtbild. Mitarbeiter der Enni hielten die Pflanzen anscheinend für Unkraut.

Die an der Römerstraße angelegten Baumscheiben sollen, so Hornung, „das Stadtbild verschönern und auch die Verkehrsführung beeinflussen“. Wegen der Trockenheit im Sommer wolle die Enni die Baumscheiben allerdings erst im Herbst bepflanzen und dann in den kommenden Jahren pflegen. Lietzow habe sich mit der Stadt per Gestattungsvertrag auf die Pflege der Baumscheibe vor seinem Hotel geeinigt. „Dies sollte mit der Eni als dem mit der Pflege der Baumscheiben durch die Stadt beauftragten Unternehmen abgestimmt werden“, so Hornung weiter.