Ärger in der Landwirtschaft Bauern positionieren sich am 8. Januar an Autobahnauffahrten

Um auf sich und ihre Probleme mit Bannern aufmerksam zu machen, wollen sich mehrere Bauern der Ortsbauernschaft Neukirchen-Vluyn am kommenden Montag, 8. Januar, an mehreren Autobahnauffahrten postieren. Betroffen sein werden zwischen 6 und 9 Uhr an der A 57 in Richtung Köln die Auffahrt „Moers-Hülsdonk“, jeweils in Richtung Köln und in Richtung Nimwegen und an der A 40 die Auffahrt „Neukirchen-Vluyn“ je in Richtung Venlo und in Richtung Duisburg. Das teilte Diethelm Keesen, Vorsitzender der Ortsbauernschaft Neukirchen-Vluyn, am 7. Januar mit. Zusätzlich zu den beiden genannten Autobahnen sollen auch Bauern mit ihren Traktoren an der Auffahrt an der A 42 in Kamp-Lintfort in Richtung Dortmund stehen. Knapp 20 Fahrzeuge werden so insgesamt an jeder Auffahrt im Einsatz sein, so Keesen. „Wir wollen die Auffahrten aber nicht blockieren, das dürfen wir auch gar nicht“, sagt er. „Es wird allerdings zu einer Entschleunigung des Verkehrs kommen. Wir wollen ein wichtiges Zeichen setzen“, so Keesen. Die Proteste seien mit der Kreispolizei Wesel abgesprochen und dementsprechend angemeldet. Die Bauern protestieren etwa gegen die Streichung der teilweisen Steuer-Rückerstattung beim Agrar-Diesel und die somit gestiegenen Kosten.