Unterstützung für das Engagement : Sparkasse: 175.000 Euro für Ehrenamtler

Neukirchen-Vluyn Das Geldinstitut fördert das Engagement vor Ort. Drei Vereine stellten sich vor.

(got) Beim Ehrenamtsforum fiel mehrfach das Wort, Ehrenamt sorge für „Lebensqualität vor Ort“ und verdiene „viel Lob“. Zu diesem Forum waren 200 Ehrenamtler in Sparkasse an der Poststraße gekommen, die 130 Vereine und Institutionen vertraten. Sie erhielten insgesamt 175.000 Euro ausgeschüttet, die von der Sparkasse am Niederrhein über Stiftungserträge, Erträge aus der PS-Lotterie und Spenden erwirtschaftet wurden, wie Verwaltungsratsvorsitzende Claudia van Dyck erläuterte. Drei Vereine stellten ihre Arbeit vor.