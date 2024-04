Mobilität in Neukirchen-Vluyn Stadt will Verkehr künftig klimafreundlicher entwickeln

Ob zu Fuß, mit dem Rad, mit dem Auto, mit dem Bus oder mit „ODI“, dem ÖPNV-Angebot auf Abruf: Täglich legen die Menschen in Neukirchen-Vluyn Wege in der Stadt zurück, zur Arbeit, zum Einkaufen, zur Schule oder in der Freizeit. Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat sich das Ziel gesetzt, den Verkehr künftig klimafreundlicher zu entwickeln, Angebote bedarfsgerecht zu verbessern und somit auch die Lebensqualität in der Stadt zu steigern.