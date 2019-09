Mitsingabend in der Kulturhalle : Singen für den Erziehungsverein

Anja Lerch in der Kulturhalle. Foto: Norbert Prümen (nop)

Neukirchen-Vluyn Der Chorverband der Deutschen Polizei veranstaltete ein „Rudelsingen“ mit Anja Lerch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

„Anjas Mitsingabend“ nennt die Duisburger Sängerin Anja Lerch ihre Veranstaltung in der Vluyner Kulturhalle. Rund 150 Mitsingende konnte sie begrüßen und dazu ordentlich in die Tasten hauen. Sie beherrscht das internationale und nationale Liedgut angesagter Showgrößen. Evergreens und gute-Laune-Lieder erklangen, mal in englischer, mal in deutscher Fassung. Dabei führte sie gemeinsam mit dem Chorverband der Deutschen Polizei Gutes im Schilde. Der Erlös des Abends kommt dem Kinder- und Jugenddorf des Neukirchener Erziehungsverein zugute. „Uns war wichtig, dass der Erlös vor Ort bleibt“, sagte Rolf Holz, Bundesvorsitzender des Chorverbandes der Deutschen Polizei.

Noch einen anderen Beweggrund nannte Holz. „Es gibt so viele Menschen, die gern in Gemeinschaft singen würden, aber nicht wissen wo.“ Als Vorsitzender des Dachverbandes aller deutschen Polizeichöre könnte er einen entsprechenden Chor in der Nähe vermitteln. „Der Spaß am Gesang steht dabei ganz klar im Vordergrund. Bei uns brauchen die Aktiven nicht im Polizeidienst zu sein“, berichtete er mit einem Augenzwinkern.

Info Dachverband für insgesamt 68 Chöre Der Chorverband der Deutschen Polizei hat derzeit 68 Mitgliedschöre, darunter den Polizeichor Duisburg. Mit Musik und dem Polizeichor geht es in der Adventszeit weiter. Weitere Konzerttermine mit Anja Lerch unter www.anjalerch.de

Über zwei Stunden nahm Anja Lerch die Gäste mit auf eine musikalische Zeitreise. Lieder von Udo Jürgens, Vicky Leandros, Zarah Leander oder aber den Beatles erklangen wie auch der Ohrwurm „Love is in the air“. Auch den grünen Kaktus hatte sie in ihr Repertoire eingebaut. Schnell sprang die Stimmung auf das Publikum über, das sich von der Musik in den Bann ziehen ließ.

Anja Lerch, die vor Jahren über den Fernsehkanal Vox mit „Voice of Germany“ einem breiten Publikum bekannt wurde, hat auf der anderen Rheinseite, im Duisburger „Steinhof“, einen festen Fankreis. Nun erobert sie mit Hilfe von Rolf Holz, der unter anderem mit dem Polizeichor in der Kulturhalle probt, die andere Rheinseite. Seit 13 Jahren ist sie in ihrem Format „Mitsingabend“ unterwegs und singt mit ihrem Publikum „Ich habe schon als Kind gerne gesungen“, erklärt sie im RP-Gespräch. Bereits 1986 hatte sie eine eigene Band, schrieb ihre Lieder selber, studierte Musik. „Mir ist aufgefallen, dass die Menschen immer weniger in Gemeinschaft gesungen haben“, sagt sie. Singen sei wichtig, „um einfach mal den Kopf mit den viel schweren Gedanken abzuschalten“, so Anja Lerch. Dass rund 70 Prozent der Gäste weiblich sind, ist für sie ein bekanntes Phänomen. „Ich denke, mancher Mann hat Berührungsängste. Frauen singen einfach drauf los. Es geht ja nicht um Perfektion, sondern um die Freude am Singen“, so ihre Erfahrung.