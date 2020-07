Neuer Vorsitzender der CDU-Mittelständler Neukirchen-Vluyn : MIT: Klimaschutz bleibt ein Thema

Neukirchen-Vluyn Bei der Mittelstandsunion Neukirchen-Vluyn ist eine Ära zu Ende gegangen: Alexander Maihoff hat den Vorsitz vom langjährigen Vorsitzenden Michael Darda übernommen.

Dieses Vom-Himmel-Fallen liegt fast zwei Jahre zurück, als Alexander Maihoff mit seiner Familie aus Kettwig nach Neukirchen-Vluyn zog. „Ich bin mit 14 Jahren in die Junge Union eingetreten, mit 16 Jahren in die CDU“, erzählt er. „Ich war einmal Vorsitzender des CDU-Ortsvereins Essen-Kettwig. In Neukirchen-Vluyn wurde ich sofort in den MIT-Vorstand kooptiert.“ Mit gut 100 Mitgliedern ist der CDU-Ortsverein Kettwig so groß wie die MIT in Neukirchen-Vluyn. Sie ist die größte MIT im Kreis Wesel und zählt zu den größten Mittelstandsvereinigungen in der Bundesrepublik – wenn die Mitgliederzahl ins Verhältnis zur Einwohnerzahl von Neukirchen-Vluyn (knapp 28.000) gesetzt wird. „Das ist ein großer Anzug“, sagt Maihoff.