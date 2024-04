Männerchor aus Schaephuysen MGV Cäcilia verabschiedet langjährigen Chorleiter Lothar Hackstein

Rheurdt · Am 13. April wird der Dirigent im Haus Winters-Gilbers offiziell in den Ruhestand verabschiedet. In 31 Jahren haben die Sänger viele Auftritte zusammen gemeistert, unter anderem in Bayern und bei Messen zum Schützenfest. Wer neuer Chorleiter des Männerchores wird und warum dieser kein Unbekannter ist.

11.04.2024 , 16:30 Uhr

Der MGV Cäcilia Schaephuysen trifft sich immer donnerstags zur Probe. Hier wurde gerade für ein Adventskonzert geprobt. Foto: Norbert Prümen (nop)