Konzept in Vorbereitung : Dorftypisches Grün für Rheurdt und Schaephuysen

Rheurdt Einige Kommunen im Südkreis Kleve arbeiten bereits mit Landschaftsgärtnern zusammen, die öffentliche Flächen naturnah gestalten, um sie anschließend kostenlos zu pflegen und mit ihrer Werbung zu versehen – zum Beispiel in Kreisverkehren.

Er kann sich vorstellen, an den Durchgangsstraßen wieder Bäume zu pflanzen, wie sie bis in die 50er Jahre am Niederrhein typisch waren, zum Beispiel an der Rheurdter Straße in Schaephuysen. Gute Erfahrungen habe die Gemeinde mit der Felsenbirne gemacht, die sie in der Kirchstraße in Rheurdt gepflanzt habe. Bei den heutigen heißen und trockenen Sommern seien Bürger, Nachbarschaften oder Unternehmen einzubinden, die Baumpatenschaften übernehmen sollten. „In extremen Sommern hätten sie die Bäume zu gießen“, schlägt der Bürgermeister vor.