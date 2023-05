Schule in Rheurdt Die Erweiterung der Martinusschule beginnt im November

Das Büro aus Telgte bei Münster war bereits eingebunden, als die einstige Hauptschule am Meistersweg in die Martinus-Grundschule umgewandelt wurde, um das Gebäude zu modernisieren, aber gleichzeitig seinen Charakter zu erhalten. Das Schulgebäude soll an der Südseite, die zum Lehrerparkplatz am Meistersweg hin liegt, um ein zweigeschossiges Gebäude erweitert werden. Drei Klassenräume mit jeweils kleineren Differenzierungsräumen sollen dort entstehen. Es zieht außerdem ein multifunktionaler Büro- und Gesprächsraum ein, der in Zukunft von Lehrern, Schulsozialarbeitern und Ganztagsbetreuern genutzt werden kann. Außerdem findet dort ein Abstell- und Lagerraum Platz.