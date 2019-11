Martinsmarkt in Vluyn : Romantische Einstimmung auf den Advent

Neukirchen-Vluyn Der zweitägige traditionelle Martinsmarkt in Vluyn lockt mittlerweile Menschen aus der gesamten Region. Liebevoll gestaltet stimmt er auf die nahende Adventszeit ein.

„Erst bei Einbruch der Dämmerung erleben wir den Zauber des Martinimarktes“, sagte Krista Horbrügger. „Mir ist wichtig, dass der Markt klein ist, nah liegt und dazu etwas Kuscheliges vermittelt, eben so, so wie es ein Dorf vermag“, erklärte sie. Wohltuend sei, dass sich die Musik auf die Kirche und den Kirchplatz konzentriere und man so die Möglichkeit habe, in Ruhe zu schauen. „Das Martinsfest hat ja den Charakter einer Begegnungsstätte. Man trifft viele Menschen wieder, tauscht sich aus“, ergänzte ihr Mann Siegbert.