Kirche in Rheurdt : Maria 2.0 in Rheurdt: „Wir bleiben weiter dran“

Marlies Mölders und ihre Mitstreiterinnen. Foto: kfd Rheurdt

Rheurdt Marlies Mölders ist Teamsprecherin der kfd St. Nikolaus Rheurdt. Mit ihr blicken rund 130 Mitglieder auf eine Reihe von Aktionen zurück. Warum Maria 2.0. weitergeht.

Die katholische Frauengemeinschaft (kfd) St. Nikolaus kann trotz Corona auf ein aktives Jahr zurückblicken. Im Mittelpunkt stand unter anderem Maria 2.0, verbunden mit begleitenden Aktionen wie einer Umfrage. Sagen, wie sich die Situation für Frauen in der Kirche und ihren Gremien darstellt, Position beziehen, was sich verändern muss und wie Kirche der Zukunft mit Maria 2.0. aussehen soll, all diese Fragen beschäftigt die Frauengemeinschaft.

„Wir haben in unserer Gemeinde nachgefragt, was Frauen und Männer von der Kirche erwarten und diese Antworten öffentlich gemacht“, sagt kfd-Teamsprecherin Marlies Mölders. „Ich hätte mir gewünscht, dass bei dieser Aktion auch junge Frauen und Männer sich zu Wort melden. Das hat mich enttäuscht, dass wir aus dieser Gruppe zu wenig hören“, so Mölders.

Damit auch die Kirchengemeinde Teil dieser Aktion ist, wurden die Antwortkarten auf die Frage „Was sich ändern muss“ laminiert und am Kirchenfenster der St. Nikolaus Kirche sichtbar angebracht. Kurz und prägnant fielen manche Antworten aus, andere Teilnehmende formulierten ihre Überlegungen aus. Wünsche, wie die Öffnung der kirchlichen Institutionen wurde genannt. Forderungen nach gleichen Rechten, gleichen Würden und Zugang zu allen Ämtern wurden aufgestellt, um so „hierarchische Strukturen abzuschaffen und eine gläubige und geschwisterliche Kirche aufzubauen.“ Ein langer Weg, wie die Frauengemeinschaft weiß. „Wenigstens das Diakonat der Frau sollte bald kommen“, so Marlies Mölders.