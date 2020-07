Neukirchen-Vluyn : Gedichteschreiben als Lebenselixier

Neukirchen-Vluyn Margot Weinand, 87, hat seit ihrer Pensionierung mehr als 1000 Gedichte geschrieben. Mit Versen, in denen sie ihre Gedanken zum Leben in der Corona-Zeit festhielt, hat sie jetzt einen Wettbewerb gewonnen.

In ihrer Autobiographie wie in ihren Gedichten geht es um Freud und Leid, Liebe und Neid, Geburt und Tod. Vor allem aber hält Margot Weinand darin ihren unerschütterlichen Optimismus fest. So auch in einem Gedicht, das kurz nach Ostern entstand und den Titel „Corona-Virus-Zeit“ trägt. Darin heißt es: „Frühe Erinnerungen, so oft man denkt – gerade jetzt vor Ostern, was man sich schenkt. Erinnerung, die manchmal tut weh – Schneeglöckchen, Krokusse und Ostereier im Schnee. Jetzt aber ist das Wetter schon lange so schön – jeden Tag sonnig auf dem Balkon wird man verwöhnt.“