Kommentare zur Causa Lutz Reimann aus Neukirchen-Vluyn Das sagen die Leser zur Abberufung des Wehrleiters in Neukirchen-Vluyn

Die Abberufung Lutz Reimanns, die am 24. Mai offiziell vollzogen wurde, wird mittlerweile heftig diskutiert. Nicht nur in den sozialen Medien gibt es Kommentare dazu, ob Reimann nun richtig gehandelt habe, als er sich in ein Personalauswahlverfahren der Stadt eingemischt hat, oder ob sich die Stadt Neukirchen-Vluyn bei ihrer Entscheidung, den Wehrleiter abzuberufen, nun richtig verhalten habe. Auch an unsere Redaktion wurden einige Meinungen zur Causa Reimann per Mail geschickt.