Jahreshauptversammlung : Löschzug Schaephuysen freut sich über Zuwachs an Kameraden

Löschzug Schaephuysen freut sich über Zuwachs an Kameraden

Rheurdt Mit insgesamt 23 Einsätzen war das vergangene Jahr für die Feuerwehr Rheurdt verhältnismäßig ruhig. Zum Vergleich: Im Vorjahr rückte man noch etwa doppelt so oft aus. Doch mit der Rettung von acht Pferden aus einem Schlammloch im November, einem Großbrand auf der Bahnstraße im April und drei schweren Verkehrsunfällen im Jahresverlauf, bei denen insgesamt vier Personen von der Feuerwehr gerettet wurden, bleiben einige Einsatzlagen aus 2019 in Erinnerung.

Löscheinheitsführer Frank Diepers ließ das Jahr bei der Jahreshauptversammlung der Löscheinheit Schaephuysen Revue passieren. Er zog ein insgesamt positives Fazit – auch wenn die Diskussionen um die Standorte der Feuerwehrgerätehäuser in der Gemeinde Rheurdt nicht immer reibungslos verliefen. Aber die Standortfrage konnte abschließend geklärt werden, die Kinderfeuerwehr erhielt einen neuen Mannschaftswagen, ein Katastrophenschutzfahrzeug des Bundes wurde übernommen und die Vorplanungen für einen neuen Einsatzleitwagen sowie ein neues Löschfahrzeug haben begonnen.

Ebenfalls positiv: Die Zahl der Feuerwehrmänner und -frauen im Löschzug ist im vergangenen Jahr von 35 auf 39 gestiegen. Ebenso gut entwickelte sich der Mitgliederstand der Jugendfeuerwehr, wie der Jahresbericht von Jugendwart Sven Walter verlauten ließ. 28 Jugendliche engagierten sich 2019 allein in Schaephuysen in der Jugendfeuerwehr (Vorjahr: 25).

Mitglieder der Jugendfeuerwehr werden mit 18 Jahren in die Einsatzabteilung übernommen. So auch das jüngste Mitglied der Löscheinheit, Sönke Hoyer, der bei der Jahreshauptversammlung als Feuerwehrmannanwärter in den Reihen der Einsatzabteilung begrüßt wurde. Markus Jansen, Leiter der Feuerwehr, nahm die Beförderungen vor.